Bundesliga RB-Stürmer Werner hadert mit verpasster Meisterchance

Die Schwächen der Konkurrenz hätten die Leipziger besser ausnutzen können, sagte der Nationalspieler. „Wenn man sieht, wie schwer sich vor allem der FC Bayern, aber am Ende auch der BVB getan haben, ist es im Großen und Ganzen schon schade, dass für uns am Ende nicht mehr herauskam“, sagte der 27-Jährige. „Hätte, wäre, wenn. Am Ende können wir froh sein, dass wir uns so entspannt für die Champions League qualifiziert haben. Trotzdem können wir nächstes Jahr etwas mehr anstreben.“