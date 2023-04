Bundesliga RB-Sportchef Eberl: „Ambitionierte Wochen vor uns“

Gerade im Kampf um die Champions League dürfe sich RB „jetzt nicht mehr viel erlauben. Wir wissen, die Spiele werden weniger, du musst Spiele gewinnen, um dabei zu bleiben, um es zu schaffen. Jetzt hast du Freiburg im Pokal - wo wir uns drauf freuen können - und dann hast du Freiburg nochmal in der Liga. Es kommen schon ambitionierte Wochen auf uns zu.“ Im Pokalhalbfinale spielen die Leipziger an diesem Dienstag (20.45 Uhr) in Freiburg, ehe die Begegnung am folgenden Samstag auch in der Liga angepfiffen wird.