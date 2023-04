Bundesliga RB Leipzig: Rose vermisst „Galligkeit und Gier“

Bei den sichtlich müden Leverkusenern, die drei Tage zuvor in das Halbfinale der Europa League eingezogen waren, verbuchte RB 26 Torschüsse und 9:0 Ecken bei 63 Prozent Ballbesitz. Doch am Ende half das nichts, denn es kamen nicht einmal viele Großchancen dabei heraus. „Das ist das x-te Spiel in dieser Saison, das wir einfach nicht hätten verlieren dürfen“, sagte der Coach: „Das ist so ein bisschen die Geschichte unserer Saison.“