Herbst und Winter 2024 Radikal und raffiniert: Das sind die Trends in der Damenmode

Zurück kommt er, so sagt es Dangmann, einmal in der langen XXL-Version, zugeknöpft oder offen getragen. „Vielleicht sogar mit einem engen Cardigan darunter, sodass man beide übereinander trägt.“ Oder in der figurnahen Twin-Set-Variante. Mit Zopfmuster etwa, wie in der Herbst-/Winter-Kollektion von Alejandra Alonso Rojas - geschlossen getragen und im Zusammenspiel mit glänzend braunem Midi-Rock. Oder im farbenfrohen Color-Blocking-Look, wie etwa bei Prada - in Lila und zum roten Oberteil.