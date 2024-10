Resilienz Psychischen Erkrankungen vorbeugen - So kann es klappen

Also aufpassen. Es lässt sich eine Menge verhindern, sagt der Experte. Wobei der erste Trick der schwerste und einfachste zugleich sei: „Lerne wieder richtig Pause zu machen!“ rät Schmiel. So wie die Italiener es als „dolce far niente“, süßes Nichtstun, beschreiben. Wobei mit „nichts“ eben auch wirklich „nichts“ gemeint ist: Nämlich vor allem „das Befeuern des Nervensystems“ durch Reize von außen auszusetzen.