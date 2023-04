Billigmodekette Primark verkleinert Filialnetz in Deutschland

„Primark Deutschland ist in einer schwierigen und herausfordernden Situation“, sagte Wiggers-Voellm. Das Unternehmen sei in einigen Regionen „überrepräsentiert“, in anderen gar nicht vertreten. Außerdem seien einige Geschäfte in Deutschland einfach zu groß. Die Rentabilität der Stores sei dadurch „auf einem nicht mehr vertretbaren Niveau“.