Bundesliga Pepi schließt Rückkehr zu Augsburg aus: „Dinge vorgespielt“

Pepis Kritik am FCA dürfte die Verantwortlichen in der Fuggerstadt überraschen. Zuletzt hatten sich sowohl FCA-Manager Stefan Reuter als auch Trainer Enrico Maaßen positiv über eine weitere Zusammenarbeit geäußert. „Rechnung voll aufgegangen. Das war der Gedanke, ihm nochmal Zeit zu geben in einer Liga, die vielleicht physisch nicht so anspruchsvoll ist wie die Bundesliga, aber trotzdem technisch gut“, sagte Maaßen noch am Donnerstag.