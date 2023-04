Eredivisie Partie in Niederlanden nach Bierbecherwurf abgebrochen

Dies schrieben die verschärften Regeln für Zuschauervergehen vor, teilte der niederländische Fußballverband KNVB mit. Der Linienrichter wurde im Stadion von Groningen in der 18. Minute (0:0) von dem Bierbecher am Bein getroffen, aber nicht verletzt, wie die Zeitung „Dagblad van het Noorden“ berichtete. Der 18 Jahre alte mutmaßliche Werfer wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Es handele sich um einen Groningen-Fan.