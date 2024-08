30 Produkte im Vergleich „Öko-Test“: Nicht alle Spülungen für gefärbtes Haar glänzen

Und auch an manchen UV-Filtern in den Spülungen haben die Öko-Tester etwas auszusetzen. Sie können zwar sinnvoll sein, um zu verhindern, dass die Haarfarbe in der Sonne verblasst, und sind in vielen Produkten unbedenklich. Zwei Spülungen setzen allerdings einen UV-Filter ein (Ethylhexylmethoxycinnamat), der sich in Tierversuchen als hormonell wirksam erwiesen hat.