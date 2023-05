Freizeit Oben-Ohne-Baden für alle in Saarbrücker Freibädern erlaubt

Seit gut zehn Jahren sei in allen Saarbrücker Freibädern bereits das Oben-Ohne-Sonnenbaden erlaubt, hieß es in der Vorlage, die vergangene Woche im Ausschuss einstimmig beschlossen wurde. Ein „Baden oben ohne“ sei bisher nicht vorgesehen gewesen. Nun werde in die Haus- und Badeordnung das „Sonnenbaden oben ohne“ durch „Baden oben ohne“ als für Kunden mögliche Optionen in die tägliche Praxis aufgenommen.