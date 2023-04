3. Liga Niederlage in Meppen: Saarbrücken patzt im Aufstiegsrennen

Marvin Pourié (90.+1 Minute) traf in der Nachspielzeit zum nicht unverdienten Sieg der Emsländer und bestrafte damit die Gäste für einen schwachen Auftritt. Insgesamt agierte der FCS in der Offensive viel zu harmlos und erspielte sich kaum Möglichkeiten. Am kommenden Sonntag geht es für Saarbrücken gegen 1860 München nun schon fast um die letzte Aufstiegschance.