Kritische Inhaltsstoffe Nicht alle Allzweckcremes überzeugen im Öko-Test

Salicylsäure ist nicht der einzige Inhaltsstoff, den die Öko-Tester in den getesteten Allzweckcremes beanstanden. In drei Cremes fanden sie etwa Paraffine. Die seien laut „Öko-Test“ nicht selten mit aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) verunreinigt - so auch in den untersuchten Fällen. MOAH wiederum können krebserregende Bestandteile enthalten.