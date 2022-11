RKI-Bericht : Neue Omikron-Sublinie nimmt zu: Welche Folgen hat das?

Berlin Die Herbstferien scheinen der Corona-Welle einen Dämpfer verpasst zu haben: In Daten bis zur vergangenen Woche sieht das RKI weiter einen abnehmenden Trend. Eine Omikron-Sublinie allerdings ist im Aufwind.

Die Verbreitung der relativ neuen Omikron-SublinieBQ.1.1 in Deutschland hat merklich zugenommen. Der Anteil diesesErregers in einer Stichprobe habe vorvergangene Woche bei über achtProzent gelegen, „was einer Vervierfachung des Anteils in den letztenvier Wochen entspricht“, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) inseinem Covid-19-Wochenbericht vom 17. November. BQ.1 hingegenstagnierte demnach mit einem Anteil von unter vier Prozent.

Keine erhöhte Krankheitslast beobachtet

„Ein abnehmender Trend“ habe sich auch in der vergangenen Wochefortgesetzt, schreibt das RKI darüber hinaus zur Entwicklung dergemeldeten Corona-Fälle in Deutschland. Die Auswertungen zeigenzudem, dass vergangene Woche so wenige Labortests auf Sars-CoV-2gemacht wurden wie zuletzt Anfang September: etwa 509.000. In derZwischenzeit hatte es auch schon mehr als 900.000 Tests pro Wochegegeben.