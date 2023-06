Bundesliga Neu-Bayer Laimer: Langes Stillhalten hat gut funktioniert

Laimer war ein Wunschspieler von Ex-Coach Julian Nagelsmann, der im März von Thomas Tuchel abgelöst wurde. „Man kann im Fußball eh nichts planen. Ich hatte in sechs Jahren in Leipzig sechs verschiedene Trainer“, sagte der 26-Jährige. „Ich will auf dem Platz stehen. Wenn es rechts hinten ist, sage ich nicht nein, wenn es als Stürmer ist, sage ich auch nicht nein. Ich fühle mich im Mittelfeld am wohlsten, aber kann auch andere Positionen spielen.“