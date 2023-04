Serie A Neapel hofft auf Meisterparty: Sicherheitsvorkehrungen enorm

Zunächst müssen dafür freilich die sportlichen Ergebnisse passen. Die Ausgangslage am 32. Spieltag der Serie A ist einfach: Nur wenn Napoli sein Heimspiel gegen US Salernitana (15.00 Uhr) gewinnt und davor Verfolger Lazio Rom bei Inter Mailand (12.30 Uhr) verliert oder nur unentschieden spielt, sind die Süditaliener an der Tabellenspitze rechnerisch nicht mehr einzuholen.