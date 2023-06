Fußball Nations League: Modric träumt vom Titel mit Kroatien

Modric hatte im stimmungsvollen De-Kuip-Stadion von Rotterdam langsam begonnen, nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit aber immer mehr das Zepter an sich gerissen und am Ende mit einer wieder einmal überragenden Leistung seine Kroaten ins Finale geführt. Dort geht es am Sonntag ebenfalls in Rotterdam gegen den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Europameister Italien und Spanien, die sich nun in Enschede gegenüberstehen.