Kritisches Denken üben Nahost: Wie schützen Eltern Jugendliche vor Meinungsmache?

Eltern sollten gerade in Krisenzeiten Jugendliche begleiten, in gutem Austausch bleiben und viel Raum für Gespräche bieten, rät die Expertin. Ihre Erfahrung ist, dass aber nicht alle Teenager gerne von sich aus reden. „Da hilft es etwa, wenn Eltern am Essenstisch das Thema von sich aus ansprechen und die Jugendlichen mit in das Gespräch einbeziehen“, so Kira Liebmann. Eine gute Frage sei: „Wie siehst du das?“.