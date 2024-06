Sonnenschutz am FKK-Strand Nacktbaden: Sonnenschutz für Intimbereich nicht vergessen

Wer am FKK-Strand nackt in der Sonne liegt, sollte gerade auch den Intimbereich intensiv eincremen. Das hat zwei Gründe. Zum einen bekommen die Hautstellen seltener UV-Strahlung ab als etwa das Gesicht oder die Hände. Und zum anderen ist die Haut dort besonders dünn, wie der Hautarzt Christoph Liebich aus München erklärt. Ihr Eigenschutz vor der Sonnenstrahlung ist also viel geringer als an anderen Stellen.