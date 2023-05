League of Legends Nachwuchsförderung: Spieler in LCS wollen Arbeit niederlegen

Laut einer Erklärung der LCSPA vom 12. Mai hatte Riot in vorangegangenen Gesprächen noch versichert, 2023 keine grundlegenden Änderungen an der NACL vorzunehmen. Zudem wirft die Vereinigung Riot vor, die Änderungen ohne vorherige Absprache mit der LCSPA durchgeführt und Vorschläge ignoriert zu haben. In einem Artikel von Journalist Mikhail Klimentov wirft LCSPA-Geschäftsführer Phil Aram Riot einen „erheblichen Vertrauensbruch“ vor.