Kennzeichnungen und Co. Nachhaltigkeit: Augen auf beim Klamottenkauf

Generell sollte man sich allerdings vor jedem Neukauf fragen: Gibt es andere Alternativen? Getragene Stücke aus Second Hand Läden, vom Flohmarkt und aus Tauschbörsen können hier etwa eine Möglichkeit sein. Und wer auch mal zur Nähnadel greift oder Löcher flickt, verlängert die Lebensdauer von Kleidung. Selbst stark verschmutzte Sneaker können Schuhmacher und spezialisierte Dienstleister zudem so reinigen und reparieren, dass sie wieder wie neu wirken, so die Verbraucherzentrale NRW.