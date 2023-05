Bundesliga Nach verpasstem Titel: BVB trifft sich am Trainingsgelände

Bei einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 am Samstag, der gleichbedeutend mit dem neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte gewesen wäre, hätten Hunderttausende Anhänger das Team in der Innenstadt hochleben lassen. Die Borussia kam im letzten Saisonspiel aber nicht über ein 2:2 hinaus und ermöglichte dem FC Bayern München so, in der Tabelle noch vorbeizuziehen.