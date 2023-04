Bundesliga Nach Millionen-Deal: Keine Transferoffensive bei Düsseldorf

Der Club hatte am Mittwoch seine neue strategische Ausrichtung mit Gratis-Tickets für Fortuna-Spiele in der Düsseldorfer Arena vorgestellt. Drei Sponsoren unterstützen den Club in den nächsten fünf Jahren mit 45 Millionen Euro. In der kommenden Spielzeit solle es drei Frei-Spiele für die Zuschauer geben. Ziel seien alle 17 Heimspiele ohne Eintritt anzubieten, dafür benötige man aber weitere Sponsoren. Ob und wie der bisherige Trikotsponsor Henkel in die neue Ausrichtung eingebunden ist, will der Club zeitnah bekanntgeben.