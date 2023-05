Primera División Nach Königsklassen-Aus verliert Real Madrid auch in der Liga

Nach dem Aus in der Champions League hat Real Madrid auch in der spanischen Fußball-Liga eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft um den erst später eingewechselten Ex-Weltmeister Toni Kroos verlor beim abstiegsbedrohten FC Valencia 0:1 (0:1), insgesamt 17 Minuten wurden in dem teils hitzigen Duell am Ende nachgespielt.