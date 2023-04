Bundesliga Nach Drohungen: Für den BVB Ärger um Stegemann „erledigt“

Dass dies in einer so heiklen Saisonphase im engen Titelrennen nicht geschehen ist, erzürnte Kehl. Das sei „absolut fahrlässig“ gewesen, er halte es „für feige und für komplett falsch“. Terzic erklärte die hochgekochten Emotionen mit einem Lebenstraum: „Es ist für uns eine einmalige Chance, es ist vielleicht für mich eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschale zu kommen.“ Deswegen sei seine einzige Bitte an Stegemann gewesen: „Schau es dir an, wenn du dir nicht sicher bist bei dem Tempo!“