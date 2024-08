Wie ein Neustart gelingt Nach belastender Liaison: Eine gesunde Beziehung aufbauen

Die richtige Kommunikation ist hierbei das A und O. In neuen Beziehungen, in denen noch keine gemeinsame Geschichte belastet, ist es leichter, den Partner wohlwollend einzubeziehen und offen über Gedanken und Gefühle zu sprechen, ohne vorwurfsvoll zu klingen, so Boettcher. Man kann den Partner auch nach seiner Perspektive fragen und gemeinsam reflektieren.