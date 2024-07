Jagdzecken Muss ich Angst vor Hyalomma-Zecken haben?

Doch es ist durchaus möglich, der Zecke im Urlaub zu begegnen - etwa im Mittelmeerraum. „Sie treten in Portugal, in Spanien und in Italien immer wieder auf. Aber auch dort ist noch die Frage, ob sie sich dort etablieren können.“ Übrigens: Eine Hyalomma-Art - Hyalomma marginatum - ist in osteuropäischen Ländern wie Slowenien und Kroatien weit verbreitet.