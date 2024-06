Psychologin ordnet ein Musicals vermitteln Kindern Verständnis für „gut“ und „böse“

„Durch die Bestrafung der bösen Charaktere und die Belohnung der guten, erfahren die Kinder, was Gerechtigkeit heißt und können vermehrt unbewusst ihre innerpsychische Gefühlswelt ordnen“, so Völkl-Kernstock. Durch die meist strikte Trennung von Gut und Böse sowie durch die Handlungsweise der Helden erhielten Kinder laut Prof. Völkl-Kernstock zusätzlich eine Vorstellung von Normen und Werten. Daher könnten Kinder durch die Geschichten in den Musicals auch Lösungen für ihre eigenen Emotionen und ihre Gefühlswelt erhalten.