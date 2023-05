Europa League Mourinho vor Trainer-Rekord: „Denke nicht an Vergangenheit“

Wie sonst nur der frühere Bayern-Coach Giovanni Trapattoni hat der Trainer der AS Rom schon fünfmal einen Europacup gewonnen. Doch vor dem Final-Einzug steht noch das Halbfinal-Rückspiel bei Bayer Leverkusen am Donnerstag (21 Uhr/RTL) an. „Ich denke nicht an die Vergangenheit und meine alten Endspiele“, sagte der 60 Jahre alte Mourinho: „Ich denke nur an die Gegenwart.“