Fernsehen Monica Lierhaus ist zurück im Free-TV

Das wird nicht passieren, wenn sie am 20. Juni Hansi Flick und der Nationalmannschaft begegnet. „Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass der Nationalmannschaft Führungsspieler fehlen“, sagt sie. Spieler wie die Weltmeister Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger seien ein Jahr vor der Heim-EM nicht in Sicht. Daher lautet Lierhaus' Frage an Flick: „Wie kann man es schaffen, dass Spieler zu Führungsspielern werden?“ Auf Flicks Antwort ist nach dem ernüchternden 3:3 am Montagabend gegen die Ukraine in Bremen nicht nur Monica Lierhaus sehr gespannt.