Formel 1 Monaco-Pole mit Nervenstärke: Verstappen vor Alonso

Max Verstappen hat auf dem vermeintlichen Schwäche-Kurs von Red Bull all seine Klasse bewiesen und zum ersten Mal die Pole Position beim Formel-1-Klassiker in Monaco geholt. In einer finalen Nervenkitzel-Jagd schnappte sich der 25 Jahre alte WM-Spitzenreiter den Top-Startplatz - 84 Tausendstelsekunden vor Fernando Alonso im Aston Martin. „Ich bin sehr happy“, sagte Verstappen: „Wir wussten, dass wir an diesem Wochenende ein bisschen kämpfen müssten. Im Qualifying musst du all-in gehen und alles riskieren.“