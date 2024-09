Westen, weite Hosen und Co. Modisch ins Büro: Das sind die aktuellen Trends

Kirchheim · Was soll ich nur anziehen? Wer morgens zur Arbeit muss, hat für solche Überlegungen oft nur wenig Zeit. Doch keine Sorge: Mit diesen Expertinnen-Tipps sind Sie im Herbst modisch up to date.

13.09.2024 , 00:05 Uhr

7 Bilder Modisch ins Büro: Das sind die aktuellen Trends 7 Bilder

Sie sind noch auf der Suche nach neuen Outfit-Ideen für den Herbst und Winter im Büro? Dann hat die Stilberaterin Dunja Heß einen Rat: Setzen Sie bei der Zusammenstellung Ihres Outfits am besten auf drei Teile - gezählt ohne Schuhe, Unterwäsche, Strümpfe und Tasche. Denn meist wirke das Styling dann vollständiger, als wenn man etwa nur eine Hose und einen Pulli miteinander kombiniert. Für diesen Herbst und Winter rät Heß zur Blazer-Weste als drittem Teil. Die ärmellosen Stücke sind eine Alternative zum gewöhnlichen Blazer und sehen, so sagt es die auf Business-Outfits spezialisierte Stilberaterin, „sehr klassisch und schick“ zu Jeans und Rollkragenpullover aus. Glänzend, aber nicht zu bunt Überhaupt sind jetzt Looks mit auffälligem Kragen angesagt. Sie passen auch gut ins Büro - vor allem, wenn man statt zu Oberteilen mit voluminösen Rüschen am Hals eher zu dezenteren Teilen greift. Etwa zu Neuinterpretationen des klassischen Rollis, den Stehkragenpullis mit etwas weiterem, lässigerem Kragen. Sie machen sich Heß zufolge schmal geschnitten gut zu den derzeit angesagten Hosen mit weitem Bein. Ein besonderer Favorit der Stilberaterin hier: weite (Fake-)Lederhosen, die ruhig etwas glossy sein, also glänzen dürfen. Farblich kann man dafür jetzt übrigens einen Gang zurückschalten. „Im Sommer hatten wir noch relativ viele Farben, auch Pastellfarben. Das sehen wir im Winter diesmal gar nicht“, sagt Heß. Stattdessen trägt man eher Brauntöne, Schwarz, Weiß, Grau und dunkle Rottöne. Die eignen sich auch ideal für das derzeit angesagte Color Blocking. Wer den Trend mitmachen will, kann Dunja Heß zufolge etwa ein bordeauxrotes mit einem cremefarbenen Stück mischen oder auf die Kombination von Schwarz und Weiß setzen. „Das sind ja auch extreme Farben, aber nicht so bunt.“ © dpa-infocom, dpa:240912-930-231076/1 Hier geht es zur Bilderstrecke: Modisch ins Büro: Das sind die aktuellen Trends

(dpa)