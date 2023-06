Wetter Mix aus Sonne und Wolken zum Wochenstart

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 14 bis 8 Grad, in der Eifel auf bis zu 6 Grad. Am Dienstag wechseln sich tagsüber Sonne und Wolken ab. Wie am Vortag bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad.