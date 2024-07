Schwimmen und schwitzen Mit Hörgerät am Strand: Was muss ich beachten?

Schnell rein ins Wasser! An heißen Tagen kann man es kaum erwarten. Und so landet das Hörgerät vielleicht achtlos in der Badetasche oder in der Hosentasche. Davon rät der Profi aber ab - nicht nur, weil in den Taschen vielleicht schon etwas Sand herumfliegt. „Erstens sind Hörsysteme natürlich super klein. Zweitens sind sie natürlich auch empfindlich, wenn ich versehentlich vielleicht eine Flasche oder irgendwas drauf stelle“, sagt Schmidt.