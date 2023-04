Bundesliga Mentale Probleme: Union-Profi wirbt für offenen Umgang

Thorsby kam bei den Eisernen nach seinem Wechsel aus Italien im vergangenen Sommer in dieser Saison bislang zu 30 Einsätzen in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League. Der norwegische Nationalspieler ist in seiner Berliner Zeit bereits mehrfach als sehr reflektierter Profi mit einer klaren Meinung zu gesellschaftlichen Themen in Erscheinung getreten.