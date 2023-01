Ifo-Statistik : Mehr Sterbefälle in Deutschland in Corona-Jahren

Mehr Sterbefälle in Deutschland in Corona-Jahren

Ein Sarg wird in einem Krematorium verbrannt. Foto: Thomas Frey/dpa

Dresden Neuen Daten zufolge gab es in den vergangenen zwei Jahren hohe Sterbefälle in Deutschland. Vor allem im Jahr 2022 hat sich die Übersterblichkeit noch einmal beschleunigt.

In den Corona-Jahren 2020 bis 2022 sind in Deutschland rund 180.000 Menschen mehr gestorben als normalerweise zu erwarten gewesen wäre. Das teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo mit.

„Besonders schlecht geschützt waren die alten Menschen“, sagte der stellvertretende Chef des Ifo-Instituts in Dresden, Joachim Ragnitz, laut einer Mitteilung. Zum Vergleich: Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie mit knapp 165.000 an.