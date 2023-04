Premier League Medien: Luis Enrique verhandelt mit Chelsea-Boss

„Luis Enrique hat immer gesagt, dass es sein Traum sei, Trainer in der Premier League zu werden“, schrieb „Mundo Deportivo“. Sollte der frühere Profi und Trainer des FC Barcelona tatsächlich schnell beim FC Chelsea unterschreiben, könnte er beim bevorstehenden Champions-League-Viertelfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid auf der Bank der Londoner sitzen. Pikant, betonte das katalanische Blatt. Das Hinspiel findet am kommenden Mittwoch in Madrider Santiago Bernabéu statt, die Revanche sechs Tage später in London.