Bundesliga Matthäus zu Bayern-Umbruch: „Ist dieses Geld jetzt auch da?“

Zwar hätten die Münchner in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit „sehr viel Geld in die Hand genommen und die Probleme beseitigt“, sagte der Fußball-Rekordnationalspieler dem „Spiegel“. Aktuell sei aber die Frage: „Ist dieses Geld jetzt auch da? Nach der Pandemie, nach einigen Jahren ohne durchschlagenden Erfolg in der Champions League? Nach einigen Fehlinvestitionen?“