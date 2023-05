Bundesliga Matthäus: Füllkrug für Bayern „eine Schublade zu niedrig“

Füllkrug führt mit 16 Treffern noch immer die Torschützenliste der Bundesliga an, obwohl er seit Anfang April wegen einer Wadenverletzung fehlt. Der Vertrag des sechsmaligen Nationalspielers in Bremen läuft noch bis Mitte 2025. Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Bremern, hatte zuletzt bei Radio Bremen versichert, Werder wolle mit Füllkrug und seinem Sturmpartner Marvin Ducksch in die neue Saison gehen.