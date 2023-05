Bundesliga Matthäus fordert „offenes Gespräch“ mit Müller

Beim 2:1-Sieg in Bremen am Samstag war der 33-Jährige in der 64. Minute für Ryan Gravenberch in die Partie gekommen. Bei seinem Umgang mit Thomas Müller widerspreche sich Bayern-Trainer Thomas inmitten der sportlichen Schwächephase seiner Mannschaft, sagte Matthäus. „Wenn doch einer Sicherheit zurückbringen kann, diese positive Energie, dann ist es doch Thomas Müller.“