Spielzeugneuheit Mattel bringt „Barbie-Puppe mit Down-Syndrom“ auf den Markt

Die Puppe sei in enger Zusammenarbeit mit Betroffenenverbändenentstanden und habe unter anderem einen etwas längeren Oberkörper undtrage an den Unterschenkeln und Füßen pinkfarbene orthopädischeHilfsmittel. Bei Menschen mit Down-Syndrom - auch Trisomie 21 genannt- liegt in aller Regel das Chromosom 21 dreimal vor, statt zweimal.Das Down-Syndrom geht mit unterschiedlich ausgeprägten Behinderungeneinher.