Wieder mehr Vorgaben : Masken, Tests, Impfen: So geht's in den Corona-Herbst

Masken, Tests, Impfen: So geht's in den Corona-Herbst

Berlin Auf eine Corona-Welle zum Jahresende will die Politik diesmal besser vorbereitet sein. Für Schutzmaßnahmen steht deshalb für die kommenden Monate ein größerer Instrumentenkasten bereit - wird er auch genutzt?

Auf einen Schlag verändert sich bei zusätzlichen Corona-Regeln im Alltag noch nicht so viel. In den Ländern zeichnete sich ab, dass zunächst vor allem die bestehenden Maskenpflichten im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen verlängert werden. Der bundesweite Rechtsrahmen dafür steht nun bis Karfreitag, 7. April 2023, bereit. Direkt am Samstag in Kraft treten aber mehrere flächendeckende Vorgaben. Ein Überblick: