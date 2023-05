Staßensperrungen Marathon in Mainz gibt nach Corona-Pause Comeback

Die Strecke habe sich im Vergleich zu früheren Jahren deutlich verändert. Sie sei jetzt kompakter mit längeren Abschnitten durch die Innenstadt, erklärte Rennleiter Dieter Ebert. In der Vergangenheit war vor dem Rathaus am Rhein der Start und der Zieleinlauf. Weil das denkmalgeschützte Gebäude derzeit saniert wird, wandert der Start vor das Landesmuseum und das Ziel an das Kurfürstliche Schloss.