2. Bundesliga „Mannschaft brennt“: Kaiserslautern freut sich auf den HSV

Zwar ist Kaiserslautern seit Mitte Oktober 2022 im eigenen Stadion ungeschlagen, die Formkurve des Aufsteigers zeigte in den vergangenen Wochen allerdings nach unten. In den letzten fünf Spielen gelangen den Roten Teufeln nur zwei Punkte. Vor allem auswärts läuft nicht mehr viel zusammen. Zuletzt gab es auf fremden Plätzen fünf Niederlagen in Serie ohne eigenes Tor.