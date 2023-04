FA Cup Manchester City dank Dreierpack von Riyad Mahrez im Finale

Man City trifft im Pokal-Endspiel am 3. Juni in Wembley auf den Gewinner der Partie am Sonntag zwischen Brighton & Hove Albion und Manchester United. Bis zum FA-Cup-Finale könnten die Cityzens die englische Meisterschaft und die Champions League gewinnen. In der Liga liefert sich Guardiolas Team ein knappes Rennen mit dem FC Arsenal. In der Königsklasse wartet Titelverteidiger Real Madrid im Halbfinale.