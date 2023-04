Fußball Mainzer „Puzzle“ für Svensson: Ingvartsen droht Ausfall

Ein „bisschen Puzzle“ erwartet den dänischen Cheftrainer bei Nelson Weiper. Der 18 Jahre junge Stürmer kommt am Freitag im Halbfinale der A-Jugend-Bundesliga zum Einsatz, soll aber auch einen Tag später auf Abruf bereit sein. „Nelson spielt morgen. Wie lange, werden wir entscheiden. Er ist mit auf der Bank am Samstag“, sagte Svensson. Bundesliga-Minuten seien „wichtiger“. Weiper erzielte in dieser Spielzeit bereits zwei Tore, eins davon beim 2:2 gegen Werder Bremen in der Vorwoche. Karim Onisiwo dürfte erneut beginnen. „Er ist wieder auf 100 Prozent und komplett einsatzfähig. Von daher ist das sehr positiv.“