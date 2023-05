Bundesliga Mainz zum Titelkampf: „Geht uns eigentlich nichts an“

Er habe mit Tuchel in den vergangenen Tagen auch keinen Kontakt gehabt. Alles andere als das Spiel (Samstag/15.30 Uhr/Sky) sei für seine Mannschaft Nebensache. „Das geht uns eigentlich nichts an“, sagte Svensson. Zuvor hatte er allerdings erklärt: „Das ist natürlich ein besonderes Spiel. Da wird eine sehr besondere Stimmung sein.“ Man erlebe nicht so oft, dass man an so einem Spiel teilnehmen könne - „das müssen wir mit der nötigen Freude und mit Ehrgeiz anzugehen.“