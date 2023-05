Bundesliga Mainz will im Saison-Heimspiel gegen den VfB überzeugen

Seine nur noch minimalen Chancen auf eine Europacup-Teilnahme will der FSV Mainz 05 gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart nutzen - und vor allem ein überzeugendes letztes Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison hinlegen. Trainer Bo Svensson hat den Eindruck, „dass die zehn Spiele ohne Niederlage schnell vergessen sind“, wie der Däne bei der Pressekonferenz am Freitag beklagte. Gleichzeitig weiß er nur zu gut: „Es ist so, dass der letzte Eindruck ein Stück weit bestehen bleibt. Deshalb wollen wir mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.“