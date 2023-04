Fußball Mainz-Trainer Svensson lobt klare Köpfe bei seinen Spielern

Die Mainzer gehen mit dem Rückenwind des 3:0-Coups von Leipzig und sieben ungeschlagenen Partien in die Begegnung des 27. Spieltags, die am Donnerstag nahezu ausverkauft war. Der Nullfünfer können ihre Bilanz von 20 Punkten, mit denen sie in der Rückrunden-Tabelle auf Rang zwei hinter Borussia Dortmund und vor dem FC Bayern stehen, ausbauen.