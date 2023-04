2. Liga Magdeburg und Regensburg mit Remis im Abstiegskampf

Magdeburg demonstrierte zunächst seinen gewohnten Ballbesitz-Fußball und ging nach zehn Minuten durch ein Traumtor in Führung. Baris Atik schlenzte einen Freistoß aus rund 20 Metern über die Mauer ins lange Eck. Jahn-Keeper Jonas Urbig bewegte sich in die falsche Richtung, konnte seinen Fehler aber mit einer Parade gegen Amara Condé (15.) wieder wettmachen. Insgesamt agierten die bemühten Regensburger zu abwartend und entwickelten wie so oft in dieser Saison offensiv keine Durchschlagskraft. Magdeburg hatte zunächst alles im Griff.