Kult-Trainer Magath glaubt an den direkten Aufstieg des HSV

Der 69-Jährige geht am letzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) von einem Sieg des Tabellendritten HSV bei Absteiger SV Sandhausen und einem Unentschieden des Zweiten 1. FC Heidenheim beim fast sicher abgestiegenen Jahn Regensburg aus: „Die Heidenheimer hatten im Laufe dieser Saison schon mehrere Matchbälle, die sie haben liegen lassen. Und so was steckt im Hinterkopf“, sagte Magath.